FFF : Noël Le Graët a adressé ses excuses à Zinédine Zidane

A peine quelques minutes après la fin de la réunion exceptionnelle du comité exécutif de la fédération française de football au cours de laquelle la mise en retrait de Noël Le Graët a été décidée, Eric Borghini, un des membres du Comex, s’est adressé à nos confrères de BFM TV. Le président de la Ligue de la Méditerranée a notamment confié que le président de la FFF avait commis une erreur après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane.

Noël Le Graët aurait même envoyé une lettre d’excuse à la légende vivante des Bleus. «Il nous a ensuite présenté ses excuses pour les propos tenus sur Zinedine Zidane, des propos qu’il ne pense pas, il est conscient de ce qu’il représente pour le football français et mondial. Il a reconnu qu’il avait commis une erreur, eu une communication non maîtrisée. Il a envoyé une lettre à Zinedine pour lui demander un rendez-vous. Il s’est excusé auprès de lui et auprès de nous» a notamment déclaré Eric Borghini.

