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Coupe du Monde

Allemagne - Paraguay : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Julian Nagelsmann @Maxppp
Allemagne 0-1 Paraguay
winamax
1 2.20 N 2.75 2 3.30 bonus 100€

Ce lundi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un joli duel entre l’Allemagne et le Paraguay. Les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger et Nathaniel Brown. Le milieu de terrain est assuré par Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha et Kai Havertz un cran plus haut. Devant, Deniz Undav est en pointe avec Leroy Sané et Florian Wirtz dans les couloirs.

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De son côté, la Albirroja s’organise dans un 4-4-2 avec Orlando Gill qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale et Júnior Alonso en défense. Andrés Cubas et Damián Bobadilla composent l’entrejeu avec Miguel Almirón et Matías Galarza Fonda sur les ailes. En attaque, Gabriel Ávalos est soutenu par Julio Enciso.

Les compositions

Allemagne :

Allemagne

4-2-3-1
Officielle

Paraguay :

Paraguay

4-4-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mardi 30 juin

  • Pays-Bas - Maroc (3h) sur beIN Sport 1
  • Côte d’Ivoire - Norvège (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • France - Suède (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Mercredi 1er juillet

  • Mexique - Équateur (3h) sur beIN Sport 1
  • Angleterre - République Démocratique du Congo (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Belgique - Sénégal (22h) sur beIN Sport 1
Pub. le - MAJ le
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