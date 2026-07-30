Chelsea s’offre Maxence Lacroix pour 60 M€ !

Maxence Lacroix change de dimension. Après une saison particulièrement aboutie sous les couleurs de Crystal Palace, le défenseur central français s’est engagé avec Chelsea dans le cadre d’un transfert estimé à 60 millions d’euros. Malgré une saison décevante des Blues, seulement dixièmes de Premier League, le club londonien a décidé d’investir massivement sur l’ancien Sochalien, convaincu par sa régularité et son expérience du championnat anglais. Pierre Sage, nouvel entraîneur de Crystal Palace, comptait pourtant sur lui pour la campagne d’Europa League à venir, mais les Eagles n’ont pas résisté à l’offensive de Chelsea.

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Auteur d’un exercice 2025-2026 remarqué, Maxence Lacroix a disputé l’intégralité des 55 rencontres de Crystal Palace en tant que titulaire. Arrivé en provenance de Wolfsbourg, où il avait déjà accumulé plus de 130 apparitions, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a confirmé tous les espoirs placés en lui en remportant la Conference League sous les ordres d’Olivier Glasner, aux côtés de son ami Jean-Philippe Mateta. Ses performances lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France quelques mois avant la Coupe du Monde 2026, compétition durant laquelle il a intégré la rotation de Didier Deschamps en se positionnant derrière William Saliba et Dayot Upamecano dans la hiérarchie des défenseurs centraux, tout en devançant notamment son ancien coéquipier sochalien Ibrahima Konaté.

Maxence Lacroix passe un cap à 26 ans

En rejoignant Chelsea, Maxence Lacroix franchit un nouveau cap dans sa carrière. Le défenseur français retrouvera plusieurs compatriotes au sein du vestiaire, avec Malo Gusto, qu’il a côtoyé durant la Coupe du Monde, mais aussi Axel Disasi, Benoît Badiashile et Wesley Fofana, qui seront ses concurrents directs en défense centrale. Il découvrira aussi un nouvel environnement avec Xabi Alonso, chargé de relancer un club en quête de rebond. Après avoir déjà investi plus de 138 millions d’euros pour recruter Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa, Chelsea poursuit son important chantier estival en s’offrant un défenseur confirmé, habitué aux exigences de la Premier League et fort d’une expérience internationale récente.

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The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

«Chelsea est ravi d’annoncer la signature de l’international français Maxence Lacroix, en provenance de Crystal Palace. Le défenseur de 26 ans a signé un contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2032 et rejoindra ses nouveaux coéquipiers des Blues avant la saison 2026/27. (…) Lacroix arrive à Chelsea avec la réputation d’être l’un des défenseurs centraux les plus imposants du football européen, ainsi que l’un des défenseurs aériens les plus rapides et les plus performants de Premier League », peut-on lire sur le communiqué du club londonien.