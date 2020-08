Benfica proche de rafler la mise pour Éverton Soares

Battu par Porto en finale de la Coupe du Portugal, distancé par son rival en championnat cette saison, Benfica prépare sa révolution. Libre de tout contrat, le désormais ex-Parisien Edinson Cavani est annoncé avec insistance dans la capitale portugaise. Pour encadrer l'attaquant uruguayen, Benfica a rappelé son coach fétiche, Jorge Jesus, qui réalisait des merveilles au Brésil, du côté de Flamengo. Et le coach lusitanien se montre d'ores et déjà très exigeant sur le mercato. Alors qu'hier la presse portugaise évoquait un intérêt du club lisboète pour Éverton Soares dit Cebolinha (24 ans, Grêmio), Goal Brasil annonce aujourd'hui que le Grêmio aurait cédé aux avances de Benfica !

Auteur de 11 buts en 30 matches cette saison, la pépite du Grêmio est suivie par une grande partie du gratin européen (Arsenal, Naples, Everton, Newcastle, Atlético), et a été proposé au PSG et au Real Madrid. Au Brésil, on annonce que le Grêmio aurait proposé la vente d'Everton Cebolinha à Benfica dans les dernières heures. Goal explique que l'accord est à un pas d'être finalisé pour 20 millions d'euros (125 millions de R$), avec le droit à une plus-value de 15% sur un futur transfert de l'international auriverde aux 14 sélections (3 buts). Everton dispose actuellement d'un contrat jusqu'en 2023 et une clause libératoire de 120 millions d'euros pour le marché étranger. Le club gaucho détient 50% des droits économiques du joueur. Le reste est réparti entre l'homme d'affaires Gilmar Veloz (30%), Fortaleza (10%) et un investisseur (10%).