L’émouvant message de Liverpool en hommage à Diogo Jota

Le 3 juillet dernier, Diogo Jota et son frère André Silva ont tragiquement perdu la vie lors d’un accident de la route en Espagne. Une disparition qui a bouleversé Liverpool, le club où évoluait le Portugais. Ce jeudi, les Reds ont rendu un bel hommage à Jota, qui aurait fêté son anniversaire ce 4 décembre.

Liverpool FC
Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.

All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.

Forever in our hearts, forever our number 20 ❤️
«Aujourd’hui, comme chaque jour, nous nous souvenons de Diogo Jota, pour ce qui aurait été son 29e anniversaire. Toutes nos pensées, notre amour et nos prières continuent d’accompagner son épouse Rute, ses enfants, ses parents et toute sa famille et ses amis, ainsi que son frère, André. À jamais dans nos cœurs, à jamais notre numéro 20.»

