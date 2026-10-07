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La nouvelle passe décisive de Lionel Messi pour Nico Paz avec l’Argentine contre le Bénin

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-0 Bénin

Pour sa dernière soirée avec le maillot de l’Argentine, Lionel Messi se montre pour le moins altruiste face au Bénin. L’attaquant argentin a été passeur décisif pour Nicolas Otamendi juste au retour des vestiaires (48e).

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Puis, alors qu’on dépassait l’heure de jeu, le joueur de l’Inter Miami a trouvé Nico Paz dont la sublime frappe enroulée s’est logée sur la gauche du cadre.

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