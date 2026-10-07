La nouvelle passe décisive de Lionel Messi pour Nico Paz avec l’Argentine contre le Bénin

Pour sa dernière soirée avec le maillot de l’Argentine, Lionel Messi se montre pour le moins altruiste face au Bénin. L’attaquant argentin a été passeur décisif pour Nicolas Otamendi juste au retour des vestiaires (48e).

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🇦🇷 Nico Paz double la mise après une nouvelle passe décisive de Lionel Messi La suite après cette publicité Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/co0gCRzAx7 #lequipeFOOT https://t.co/Gjkv9VmtSj— L’Équipe (@lequipe) October 7, 2026

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Puis, alors qu’on dépassait l’heure de jeu, le joueur de l’Inter Miami a trouvé Nico Paz dont la sublime frappe enroulée s’est logée sur la gauche du cadre.