Matchs Amicaux
La nouvelle passe décisive de Lionel Messi pour Nico Paz avec l’Argentine contre le Bénin
1 min.
@Maxppp
Pour sa dernière soirée avec le maillot de l’Argentine, Lionel Messi se montre pour le moins altruiste face au Bénin. L’attaquant argentin a été passeur décisif pour Nicolas Otamendi juste au retour des vestiaires (48e).
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🇦🇷 Nico Paz double la mise après une nouvelle passe décisive de Lionel MessiLa suite après cette publicitéLe direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/co0gCRzAx7 #lequipeFOOT https://t.co/Gjkv9VmtSj— L’Équipe (@lequipe) October 7, 2026
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Puis, alors qu’on dépassait l’heure de jeu, le joueur de l’Inter Miami a trouvé Nico Paz dont la sublime frappe enroulée s’est logée sur la gauche du cadre.
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