PSG : Sergio Ramos pense toujours à la Roja

Non sélectionné pour participer à l’Euro 2020 avec la sélection espagnole, Sergio Ramos (35 ans) n’a pas pour autant tiré un trait sur sa carrière internationale. Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, ne l’avait pas convoqué en raison de son état physique. Le nouveau joueur du PSG, qui a signé un contrat de deux ans avec le club parisien, a manqué 30 matchs la saison dernière avec le Real Madrid.

Mais Sergio Ramos, qui a remporté deux Euros et une Coupe du monde et compte 180 sélections avec l’Espagne, pense toujours à la Roja. Interrogé sur son avenir international par L’Équipe, il a déclaré : « j'espère avoir encore un avenir en sélection (...) Mais je sais que pour cela, je dois rester au plus haut niveau sur le terrain. Jouer avec l'équipe nationale a toujours été quelque chose de très important à mes yeux. »