Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. En effet, Jules Koundé fera son retour à la compétition ce dimanche face à Villarreal. Hansi Flick a confirmé ce samedi, en conférence de presse d’avant-match, que l’ancien Sévillan serait bien de la partie pour cette rencontre de Liga. Une éclaircie pour le technicien allemand, qui récupère un élément important de son secteur défensif après plusieurs semaines d’absence.

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Le défenseur français, éloigné des terrains depuis sa blessure à la cheville gauche contractée le 17 octobre face au Betis Séville, devrait donc retrouver le groupe barcelonais. Reste à savoir si Flick choisira de le titulariser ou de lui offrir une reprise progressive, après cette période loin de la compétition.