Fenerbahçe casse sa tirelire pour s’offrir Mason Greenwood

81 matchs, 48 buts et 17 passes décisives, c’est peu de dire que l’attaque de l’OM s’est très largement appuyée sur Mason Greenwood ces deux dernières saisons. Capable de jouer pied droit et pied gauche, l’Anglais a donné le tournis aux défenses de Ligue 1, qui voient certainement d’un bon œil son départ du club phocéen. Il n’y avait pas vraiment de suspense dès la fin du printemps. Tout le monde savait que le joueur de 24 ans allait s’en aller du club phocéen cet été.

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C’est finalement Fenerbahçe qui a raflé la mise au prix d’intenses négociations et d’une grosse concurrence, incarnée principalement par l’Atlético de Madrid. Le club turc vient d’en faire l’annonce mettant fin à un feuilleton dont nous vous tenions régulièrement informé. « Notre club a trouvé un accord avec le club et le joueur, Mason Greenwood, concernant son transfert. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans. L’indemnité de transfert totale de 39 000 000 € à l’Olympique de Marseille sera versée en trois tranches égales sur trois ans. De plus, la contribution de solidarité, conformément à la réglementation de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreux succès et titres avec Fenerbahçe », explique le club sur son site officiel.

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MU récupère 40 % du transfert

Les Stambouliotes viennent tout simplement de verser la plus grosse indemnité de transfert de leur histoire, et de loin. Mattéo Guendouzi possédait le précédent record avec 28 M€. Pour l’OM aussi, il s’agit d’une vente historique. Greenwood est cédé pour 40 M€, record de Michy Batshuayi (39 M€ en 2016) battu, auxquels pourront s’ajouter 5 M€ de bonus en cas de titre de champions de Süper Lig. Le joueur touchera lui un salaire de 10 M€ bruts à l’année.

Sans Ligue des Champions cette saison et avec les sanctions de l’UEFA et de la DNCG liés à ses comptes dans le rouge, le club français n’avait pas d’autres choix que de vendre son meilleur actif. Petit pincement au cœur tout de même. En raison de l’accord passé avec Manchester United lors du transfert précédent, l’OM ne touchera que 60% des 40 M€, soit à peu près 24 M€. Il avait été acheté peu ou prou au même tarif à l’été 2024. En dépit de tous les buts marqués, la réussite n’a pas été totale non plus, en témoigne ce dernier exercice pénible.