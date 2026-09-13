Sénégal : Edouard Mendy prend sa retraite internationale

Une page se tourne pour Édouard Mendy avec les Lions de la Teranga. Le portier sénégalais, qui compte 59 sélections avec son équipe nationale, a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale ce dimanche. L’ancien gardien rennais a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux ce dimanche.

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Édouard Mendy a déjà informé le nouveau séléctionneur Patrick Vieira de sa décision. L’ancien international français devrait prochainement être officiellement confirmé comme le nouveau sélectionneur du Sénégal et devra donc composer sans l’expérimenté gardien des Lions.