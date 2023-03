FIFA : Gianni Infantino blanchi dans l’affaire du vol en jet privé

Accusé de gestion déloyale et d’une potentielle escroquerie à l’encontre de la FIFA en 2017, au sujet d’un vol en jet privé du Suriname vers Genève, Gianni Infantino a été blanchi ce jeudi. Plusieurs témoignages ont fait pencher la balance en faveur du président de la FIFA, qui a en outre démontré de manière «irréfutable» que son voyage était conforme au règlement de l’organisation sur les frais des hauts fonctionnaires.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’instance du football mondial a salué le classement de cette procédure et rappelle que sa commission d’éthique était arrivée à la même conclusion en août 2020. «La FIFA salue la décision prise par le Ministère Public de la Confédération Helvétique (MPC) de clore la procédure à l’encontre de Gianni Infantino, Président de la FIFA, liée à l’affrètement d’un jet privé pour un vol du Suriname vers la Suisse en 2017. Depuis le début de la procédure, le Président de la FIFA s’est tenu à l’entière disposition des autorités suisses. Il espère que le système judiciaire continue de reconnaître que l’administration actuelle de la FIFA a tourné la page de son passé et constitue aujourd’hui une organisation intègre et respectée», peut-on notamment lire dans le communiqué.

