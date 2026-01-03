Écosse : les Rangers s’adjugent le derby face au Celtic Glasgow

Glasgow appartient aux Rangers. Ce samedi 3 janvier était marqué par l’un des derbys les plus électriques du Vieux Continent, entre le Celtic Glasgow (2e) et les Glasgow Rangers (3e) pour le compte de la 21e journée de Premiership. Dans un Celtic Park bouillonnant, les hommes de Wilfried Nancy ont parfaitement entamé cette rencontre avec l’ouverture du score d’Hyun-Jun Yang (20e, 1-0). Un avantage loin de faire frémir les Rangers de Danny Röhl, revenus avec de meilleures intentions après la mi-temps.

En l’espace de neuf minutes, Youssef Chermiti signait un doublé pour permettre aux visiteurs de renverser la rencontre et de prendre l’avantage (50e, 59e), avant que Mikey Moore - bien trouvé par l’ex-Parisien Djeidi Gassama - ne fasse le break (71e, 1-3). Malgré une fin de match animée, les Rangers ont conservé leur avance et sont repartis du Celtic Park avec les trois points. De quoi leur permettre de revenir à hauteur de leur rival historique au classement. Le Celtic, de son côté, rechute et Wilfried Nancy connaît ainsi sa 6e défaite en huit matchs depuis sa prise de fonction en décembre dernier. Les Bhoys conservent trois unités de retard sur Hearts, leader du championnat écossais.