EdF : le message émouvant de Deschamps pour sa dernière liste avant la Coupe du Monde

Présent en conférence de presse ce jeudi au siège de la FFF, Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant la Coupe du Monde. Alors forcément, au moment de quitter la salle, l’émotion était bien présente. Pour rappel, le sélectionneur des Bleus cédera sa place après le Mondial, organisé cet été sur le sol américain.

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«Je ne vais pas faire le sentimental. J’ai bien conscience que c’est la dernière fois que je m’exprime depuis la FFF. C’est un moment particulier. Je voudrais remercier l’ensemble des salariés de la FFF. Ils me supportent depuis 14 ans. Je les remercie pour leur bienveillance et leur attention. Ils ont tout fait pour mettre l’équipe de France dans les meilleures conditions», a ainsi déclaré DD, applaudi par le parterre de journalistes.