Tottenham : Roberto De Zerbi va partir à… Marbella

Tottenham a décidé de prendre le large pour tenter de relancer sa saison. Après un début d’exercice particulièrement compliqué, les Spurs vont s’envoler pour Marbella, dans le sud de l’Espagne, à l’issue de leur rencontre face à Manchester United samedi. Actuellement lanterne rouge de Premier League, la formation dirigée par Roberto De Zerbi n’a toujours pas remporté le moindre match après cinq journées, avec seulement deux petits points au compteur. Le technicien italien espère profiter de ce stage de plusieurs jours pour remobiliser ses troupes et préparer au mieux la réception de Coventry, programmée le lundi suivant. Une stratégie déjà adoptée à plusieurs reprises lors de son passage sur le banc de l’OM.

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Ce choix reste inhabituel à cette période de la saison, quelques jours seulement après la trêve internationale, alors que les clubs anglais privilégient généralement les stages au soleil durant l’hiver. Avec des températures annoncées autour de 25 °C en Andalousie, De Zerbi compte également profiter de ce séjour pour accélérer l’intégration de ses nouvelles recrues. Tottenham a investi plus de 250 millions d’euros cet été pour attirer dix joueurs, dont Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhaylo Mudryk et Omar Marmoush, arrivés dans la dernière semaine du mercato. Un calendrier chargé et une trêve internationale prolongée n’ont pas permis à ce groupe profondément remanié de trouver rapidement ses automatismes. Ce rassemblement pourrait être une occasion précieuse de souder l’effectif avant la suite de la saison.