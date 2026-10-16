Sunderland : ça commence mal pour Malick Fofana

Recruté pour près de 30 millions d’euros, Malick Fofana se fait encore discret en Premier League. Arrivé à Sunderland dans les dernières heures du mercato estival après un été interminable, l’international belge de 21 ans n’a toujours pas été décisif en championnat. Un démarrage forcément scruté au regard de l’investissement consenti par les Black Cats. En quatre apparitions en Premier League, toutes en sortie de banc, l’ancien Lyonnais a disputé environ 116 minutes, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive. Son temps de jeu a toutefois augmenté au fil des rencontres, avec deux titularisations, dont une jeudi soir en Ligue Europa, face à Torreense (2-1). S’il a déjà montré sa volonté de provoquer, il lui manque encore ce geste décisif pour véritablement lancer son aventure anglaise.

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Rien d’alarmant pour l’instant, comme le confirme son manager Régis Le Bris. «Les ailiers sont un peu spéciaux. Ils ont besoin d’un caractère particulier, et on ressent cette confiance avec Malick. Tu leur donnes le ballon et tu sens qu’ils affrontent la pression. J’aime bien Malick sur l’aile gauche. Il me fait penser à Enzo (Le Fée) quand ce dernier évoluait à ce poste : très serein balle au pied, très courageux, capable de créer des occasions, de centrer et de combiner efficacement», a-t-il expliqué, espérant qu’il aura le même rendement que le milieu tricolore, en expliquant que les jeunes joueurs devaient passer par un « processus d’apprentissage » pour s’habituer à l’intensité de la Premier League.

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Malick Fofana doit encore digérer son transfert

Le contexte n’aide pas forcément Fofana à accélérer. Son transfert, bouclé le 1er septembre après une bataille avec Crystal Palace jusque dans les dernières heures du mercato, l’a privé d’une préparation estivale avec ses nouveaux coéquipiers. Le Belge doit aussi s’adapter à un championnat exigeant, tout en composant avec une forte concurrence et un calendrier chargé entre Premier League. Autant de paramètres qui peuvent expliquer pourquoi l’ex-ailier de l’OL met du temps à se mettre en route, malgré les attentes liées à son prix.

Reste désormais à transformer les promesses en actes pour le Diable Rouge, qui peine encore à se démarquer lorsqu’il a du temps de jeu. Le Bris continue de lui accorder du temps de jeu et avec l’enchaînement des matches, Fofana pourrait rapidement bénéficier de nouvelles opportunités pour s’installer dans la rotation et devenir, à long terme, un titulaire indiscutable des Black Cats. Son bilan offensif reste vierge en championnat, mais les prochaines semaines diront si l’ancien Lyonnais parvient à franchir un cap et à justifier les espoirs placés en lui par Sunderland, qui s’est grandement battu pour l’avoir.