Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi encense l’Espagne avant la finale
Qualifié pour la finale de la Coupe du Monde après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1), Lionel Messi s’attend à une rencontre particulièrement disputée face à l’Espagne (dimanche 21h, heure française). En zone mixte, le capitaine de l’Albiceleste a salué les qualités de la Roja : « L’Espagne est une grande équipe, avec des joueurs exceptionnels et un style de jeu très particulier. C’est une équipe que je connais très bien, avec une philosophie qu’elle suit depuis de nombreuses années. »
L’ancien joueur du FC Barcelone a également rappelé son attachement au club catalan, où évoluent plusieurs internationaux espagnols. « J’en ai affronté beaucoup et je continue de les suivre. Plusieurs jouent au FC Barcelone, un club que j’adore. Ce sera donc un match spécial, car c’est une finale de Coupe du Monde, et je m’attends naturellement à une rencontre très disputée. »
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