L’UEFA réduit la sanction de Mattéo Guendouzi

Insulté et hué par certains supporters de l’OL lors du barrage de Ligue des Champions au Groupama Stadium, Mattéo Guendouzi (27 ans) avait répondu avant d’être au centre d’échauffourées. Au début du mois de septembre, l’UEFA lui a infligé 4 matches de suspension (dont 2 avec sursis) et une amende de 50 000 euros. Fenerbahçe a immédiatement déposé un recours pour réduire sa sanction. Le club turc a été entendu. Ce vendredi, il a publié un communiqué de presse sur ses réseaux sociaux officiels.

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Matteo Guendouzi Hakkında Bilgilendirme



26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak… pic.twitter.com/308CJ1HIEG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2026

« Suite au match de barrage des tours préliminaires de la Ligue des Champions de l’UEFA joué contre l’Olympique Lyonnais le 26 août 2026, l’appel interjeté par notre Club auprès du Tribunal arbitral de l’UEFA concernant la décision rendue par la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA à l’encontre de notre footballeur Matteo Guendouzi a été tranché. La sanction d’interdiction de participation à quatre matches de compétition, dont deux avec sursis, prononcée par la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA à l’encontre de notre footballeur, a été modifiée par le Tribunal arbitral de l’UEFA suite à l’appel de notre Club en une interdiction de participation à un total de trois matches, dont deux assortis d’un sursis sous condition d’une période de mise à l’épreuve d’un an. Notre footballeur Matteo Guendouzi, qui n’a pas pu jouer lors du match contre la Roma le 10 septembre 2026, pourra, en vertu de la décision susmentionnée du Tribunal arbitral de l’UEFA, disputer le match contre Aston Villa prévu le 14 octobre 2026. »