Coupe du Monde 2026, Maroc : Ismaël Saibari toujours absent de l’entraînement

À la veille du quart de finale très attendu face à l’équipe de France, le Maroc continue de gérer avec prudence le cas Ismaël Saibari. L’attaquant des Lions de l’Atlas ne s’est une nouvelle fois pas entraîné avec le reste du groupe ce mercredi. Diminué depuis la victoire face au Canada, le joueur est resté en salle pendant toute la séance, laissant planer le doute sur sa participation au choc contre les Bleus comme expliqué face à beIN Sports.

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Pour rappel, Saibari avait dû céder sa place dès la 21e minute face au Canada après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse. Depuis, le staff médical marocain suit de près l’évolution de sa blessure et ne souhaite prendre aucun risque. À moins de vingt-quatre heures du coup d’envoi, sa présence reste très incertaine, même si Mohamed Ouahbi devrait attendre les dernières heures avant de prendre une décision définitive. Le meilleur buteur du Maroc dans ce Mondial (3 buts) semble tout de même assez court pour disputer la rencontre.