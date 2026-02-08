Gérone : Thomas Lemar met fin à deux ans sans but

Thomas Lemar retrouve enfin le sourire sous la tunique de Gérone. En effet, le joueur français de 30 ans a mis un terme à une longue période sans marquer qui remontait à 2023, lorsqu’il évoluait encore à l’Atlético de Madrid. Freiné par les blessures, l’ancien joueur de la capitale espagnole n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis près de deux ans. Lors de cette 23e journée de Liga face à Séville, tout a changé, puisqu’il s’est fait plaisir en inscrivant un but avec la formation catalane dès la 2e minute de jeu (0-1).

Bien servi sur un centre en retrait de Rincon, le milieu offensif a conclu du pied droit face à Vlachodimos à l’entrée de la surface, ouvrant le score pour l’actuel onzième de Liga. Le joueur passé par Monaco, lors de la belle épopée de la Principauté entre 2015 et 2017, pourrait bien se servir de cette réalisation en Andalousie pour obtenir un réel déclic qui le relancerait. Pour rappel, il avait disputé 13 matches en Liga cette saison sans marquer, délivrant seulement une passe décisive.