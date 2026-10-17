Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Real Madrid : une ancienne pépite espère faire son grand retour

Par Allan Brevi
1 min.
Reinier lors de sa présentation à Madrid @Maxppp

Relancé à l’Atlético Mineiro après plusieurs expériences compliquées en Europe, Reinier est revenu sur son passage au Real Madrid dans un entretien accordé à AS. Le Brésilien de 24 ans ne cache pas sa déception : « ce n’était pas du tout ce à quoi je m’attendais, mais je pense avoir beaucoup mûri à tous les niveaux. » S’il préfère ne pas revenir sur les raisons de son échec, il garde de bons souvenirs de Madrid et souligne notamment l’influence de Raúl, qui « lui a beaucoup appris ». Il regrette surtout de ne jamais avoir eu l’occasion de disputer une saison avec l’équipe première.

La suite après cette publicité

Quant à un éventuel retour au Real Madrid, Reinier n’écarte pas cette possibilité : « pourquoi pas ? Qui n’en aurait pas envie ? Mais ce n’est pas le moment, et je suis pleinement concentré sur l’Atlético Mineiro, qui a cru en moi et en mon football. » L’ancien Madrilène souhaite d’abord retrouver son meilleur niveau avant d’envisager un retour en Europe. Il garde également un objectif majeur en tête : retrouver la sélection brésilienne.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Série A
Real Madrid
Atlético MG
Reinier

En savoir plus sur

Liga Liga
Série A Série A (Brésil)
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Atlético MG Logo Atlético Mineiro
Reinier Reinier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier