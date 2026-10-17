Real Madrid : une ancienne pépite espère faire son grand retour

Relancé à l’Atlético Mineiro après plusieurs expériences compliquées en Europe, Reinier est revenu sur son passage au Real Madrid dans un entretien accordé à AS. Le Brésilien de 24 ans ne cache pas sa déception : « ce n’était pas du tout ce à quoi je m’attendais, mais je pense avoir beaucoup mûri à tous les niveaux. » S’il préfère ne pas revenir sur les raisons de son échec, il garde de bons souvenirs de Madrid et souligne notamment l’influence de Raúl, qui « lui a beaucoup appris ». Il regrette surtout de ne jamais avoir eu l’occasion de disputer une saison avec l’équipe première.

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Quant à un éventuel retour au Real Madrid, Reinier n’écarte pas cette possibilité : « pourquoi pas ? Qui n’en aurait pas envie ? Mais ce n’est pas le moment, et je suis pleinement concentré sur l’Atlético Mineiro, qui a cru en moi et en mon football. » L’ancien Madrilène souhaite d’abord retrouver son meilleur niveau avant d’envisager un retour en Europe. Il garde également un objectif majeur en tête : retrouver la sélection brésilienne.