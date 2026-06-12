Coupe du Monde 2026 : un Bolivien, qui a pris 4-0 par l’Algérie, livre son analyse osée sur les Fennecs à l’Argentine

Mercredi matin, à 3h, heure française, l’Algérie fera son entrée dans la Coupe du Monde 2026. Les Fennecs auront le luxe de démarrer leur campagne américaine avec le plat de résistance puisqu’ils seront opposés aux champions du monde en titre argentins au Kansas City Stadium. Une rencontre que les hommes de Vladimir Petkovic abordent avec le plein de confiance après de belles victoires face aux Pays-Bas (1-0) et la Bolivie (4-0).

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«L’Algérie n’a pas su exercer un bon pressing»

Côté argentin, les joueurs de Lionel Scaloni ont disposé du Honduras (2-0) et de l’Islande (3-0) et Lionel Messi a rassuré tout le monde sur son état physique. Cependant, les Albicelestes se méfient de l’Algérie, une équipe capable de malmener les favoris du tournoi. TyC Sports a d’ailleurs cherché à en savoir davantage sur les Fennecs. Pour ce faire, le média argentin est allé interroger Carlos Lampe, le gardien bolivien de 39 ans qui a affronté récemment l’Algérie. Et ce dernier ne manque pas de toupet. Alors que son équipe a perdu 4-0 face à la bande de Mahrez, Lampe a dressé un portrait peu flatteur des Fennecs.

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« L’Algérie est un adversaire qui, selon moi, n’a pas su exercer un bon pressing. Nous avons bien géré toute la première mi-temps. Nous avions un joueur libre sur la droite. Leur point faible, c’est quand on les fait reculer sur la gauche. Nous aurions pu effectuer un changement de côté ou demander au défenseur central de relancer le jeu pour attaquer du côté de Mahrez », a-t-il confié, avant d’ajouter que l’Algérie est « un peu statique » en défense. Les Fennecs apprécieront les critiques d’un gardien qui en a pris quatre, mais ce dernier ne s’est pas arrêté là.

Gare aux contres

« C’est là que réside la clé du match, car ils vont se montrer très compacts derrière en attendant une contre-attaque. L’Algérie mise beaucoup sur la contre-attaque », a ajouté Lampe, qui a précisé que la sélection africaine visait systématiquement Mohamed Amoura pour mener ses contres. « Il est très attentif aux contres. C’est un joueur redoutable. Il ne prend peut-être pas toujours les bonnes décisions, mais après Mahrez, c’est lui qui fait la différence. Il faut faire attention aux contre-attaques, car nous en avons souffert en deuxième mi-temps : nous avons perdu des ballons et ils se sont créé des occasions. Mais je pense que l’Argentine n’aura pas de problèmes si elle marque et coupe les actions. C’est une équipe qui cherchera à récupérer un ballon perdu, ou à profiter d’un corner de l’Argentine pour partir en contre-attaque ».

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Enfin, Carlos Lampe ne s’est pas montré critique de bout en bout puisqu’il a tout de même reconnu que l’Algérie avait plusieurs bons éléments. Il a indiqué qu’il faudrait surveiller les montées de Rayan Aït Nouri, avant d’insister sur la nécessité d’empêcher Riyad Mahrez d’entrer en contact avec le ballon. Ensuite, il a expliqué que Farès Chaïbi, le meneur de jeu de l’Eintracht Francfort, « surprend par son jeu déstabilisant », et qu’Anis Hadj Moussa impressionne « par son talent et surtout par sa puissance de frappe ». Les Fennecs réussiront-ils l’exploit de venir à bout des champions du monde et à faire mentir Carlos Lampe ? Réponse dans cinq jours.