Équipe de France : très bonne nouvelle pour Mbappé et Tchouameni

Le doute est levé. Didier Deschamps devrait bien pouvoir compter sur Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé, mardi, en demi-finale de Coupe du Monde. Touché aux adducteurs et absent lors du seizième de finale face au Paraguay (1-0), puis lors du huitième contre le Maroc (2-0), le milieu de terrain devrait être en mesure de tenir sa place. Il sera dans le onze de départ à la place de Manu Koné s’il retrouve toutes ses sensations, annonce L’Équipe.

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Quant à Kylian Mbappé, sorti face au Maroc hier soir après avoir reçu un coup à la cheville, il tiendra lui aussi sa place mardi à Dallas pour affronter l’Espagne ou la Belgique. Sa sortie était surtout préventive, lui qui avait déjà subi une blessure dans cette zone en finale de la Coupe de France 2020. Le capitaine des Bleus pourrait voir sa charge de travail adaptée en cas de nouvelles douleurs ce samedi pour la reprise de l’entraînement.