Équipe de France : Zinedine Zidane pousse un premier coup de gueule !

Ce dimanche, l’équipe de France a validé sa qualification pour la suite de la Ligue des Nations en venant à bout de la Turquie (2-1). Une victoire précieuse d’un point de vue comptable après la défaite concédée face à l’Italie jeudi, mais qui n’a pas totalement convaincu sur le terrain. Entre une défense parfois friable, de nombreuses occasions manquées et une première période particulièrement poussive face à des Turcs trop souvent supérieurs dans l’intensité, les Bleus ont laissé quelques motifs d’inquiétude malgré un résultat finalement positif. L’essentiel est assuré, mais le contenu a de quoi interroger. Et forcément, la prestation globale de ses joueurs n’a pas fait sourire Zinedine Zidane.

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Après avoir été encourageant jeudi malgré la défaite face à l’Italie, le sélectionneur français s’est montré beaucoup plus critique ce dimanche au micro de TF1 : «c’était l’objectif de se qualifier après notre défaite face à l’Italie. Dans le contenu, on peut être un peu perplexe. Surtout en première période, où on n’a pas été bon dans notre pression.» Un constat appuyé par son agacement face aux difficultés rencontrées dans le pressing : «c’est mon rôle de dire quand ça ne va pas. Quand je ne vois pas de bonnes choses sur le terrain, on est un peu frustré. Dans la pression, ils nous ont embêtés avec le gardien qui sortait très haut. On a laissé faire les décalages et on n’a pas été bons du tout dans la pression. On l’a très mal fait. Ce sont des trucs sur lesquels on doit encore s’améliorer. Je n’étais pas content, ni les joueurs. On a rectifié à la mi-temps et on a été meilleurs au pressing en seconde période. On a concédé beaucoup, surtout en première période. C’est sur ce match-là qu’on a concédé. Les autres matches, c’était plus rare.»

Un Zidane agacé mais qui salue l’état d’esprit de son groupe

Il a également insisté sur la nécessité de progresser collectivement, sans pour autant faire porter la responsabilité des difficultés au seul secteur défensif alors qu’il était relancé sur ce sujet par les journalistes du diffuseur : «ce n’est pas la défense. C’est tous ensemble. On doit aller presser tous ensemble et quand on ne presse pas, on se resserre tous ensemble. C’est des choses qu’on doit mettre en place. On a besoin de garder le ballon. On aime courir avec ballon, sans ballon, ce n’est pas notre truc. On l’a mieux en seconde période en jouant en deux touches. On doit le répéter. Les murs n’ont pas tremblé à la mi-temps. On a rectifié des choses et c’était mieux en seconde. La réaction était très bonne.»

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Malgré ses critiques, il a tenu à saluer le comportement de ses joueurs et leur investissement tout au long de la rencontre : «l’objectif est atteint. Là je parle des choses négatives mais j’ai vu des joueurs qui ne trichent pas. Les efforts sont faits et c’est le plus important. Ce qu’on a fait, on l’a bien fait sur les 5 premiers matches. Je suis très satisfait, même sur la défaite en Italie. Le contenu était là, c’est une bonne base de travail. On a mis des choses en place, les joueurs retournent en club avec d’autres principes de jeu. Les joueurs ont tout donné et c’est le plus important.» Un état d’esprit qu’il a souhaité mettre en avant malgré les imperfections observées. La qualification est acquise, mais les Bleus devront afficher un visage bien plus convaincant en mars prochain pour le Final 8 de la compétition.