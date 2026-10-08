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Shai Gilgeous-Alexander devient actionnaire de l’Atlético de Madrid !

Par Josué Cassé
1 min.
L'Estadio Wanda Metropolitano @Maxppp

Shai Gilgeous-Alexander s’offre une incursion dans le football espagnol. Le double MVP consécutif de NBA et champion avec le Thunder d’Oklahoma City a, en effet, rejoint le groupe de propriétaires de l’Atlético de Madrid, comme annoncé par le club ce jeudi. Le montant et le pourcentage de sa participation n’ont pas été dévoilés. Cette arrivée vient officialiser l’affinité du Canadien pour les Colchoneros, lui qui avait déjà affiché son attachement au club en portant notamment les couleurs rojiblancas.

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«Je suis très heureux de rejoindre officiellement le groupe d’actionnaires de l’Atlético de Madrid», a déclaré Gilgeous-Alexander, qui voit cette opération comme une opportunité de faire partie de son avenir. Une nouvelle étape dans les investissements sportifs de la star de la NBA, désormais liée à l’un des clubs historiques du football européen.

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