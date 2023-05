Man City-Real Madrid : Vinicius Junior fataliste

La suite après cette publicité

Le bateau a longtemps tangué et Vinícius Júnior a lui aussi été secoué par les bourrasques bleu. Mis hors d’état de nuire pendant 90 minutes par Kyle Walker mercredi soir, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid (4-0, 5-1 score cumulé), le Brésilien a vécu une soirée cauchemardesque à l’image de son équipe, longtemps maintenue à flot par Thibaut Courtois, mais finalement impuissant. Interrogé après la rencontre, Vinícius Júnior a salué la prestation de Manchester City, qu’il a jugé plus fort.

«Il n’y a pas eu de manque d’attitude. Aujourd’hui, c’était très difficile contre une grande équipe à domicile. Il faut garder la tête froide pour bien parler, a indiqué l’unique buteur citizen sur la double-confrontation. Aujourd’hui a été très difficile pour nous. Nous devons tirer parti de ce que nous avons appris de ce match. Cela ne peut pas nous arriver la saison prochaine. Atteindre les demi-finales est très difficile et nous y arrivons toujours. »

À lire

Manchester City - Real Madrid : la victoire tant attendue de Pep Guardiola