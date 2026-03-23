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Serie A

Diego Maradona Jr : « pour moi, McTominay, c’est Jesus »

Par Kevin Massampu
1 min.
Scott McTominay @Maxppp

Depuis son arrivée au Napoli à l’été 2024, Scott McTominay s’est mis dans la poche l’intégralité des supporters du club italien. Artisan majeur du Scudetto remporté la saison passée et désigné meilleur joueur de la saison 2024-2026 en Serie A, le milieu écossais met tous les observateurs de la formation napolitaine d’accord, certains n’hésitant d’ailleurs pas à le comparer à l’icône des Partenopei, Diego Armando Maradona. À commencer par le propre fils de la légende argentine. 

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À l’issue du match entre Cagliari et Naples (0-1) vendredi soir, Diego Armando Maradona Jr. a osé une comparaison audacieuse entre l’ancien joueur de Manchester United et son père, dans l’émission « Terzo Tempo Calcio Napoli » sur Televomero. « McTominay ? Après mon père, McTominay est le joueur le plus décisif de l’histoire du Napoli. À Naples, nous avons eu Dieu. Pour moi, McTominay, c’est Jésus. C’est un joueur incontournable », a déclaré le fils d’« El Pibe de Oro ».

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