La presse anglaise sous le choc pour Kevin De Bruyne, les idées folles de Vincent Kompany pour relancer le Bayern Munich

On parle de Kevin De Bruyne en Angleterre. Le Manchester Evening News affiche le Belge sur sa Une du jour. Le média parle d’un Manchester City qui «refuse de voir son joueur partir». Kevin De Bruyne a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre l’Arabie Saoudite. Le Belge a encore 12 mois de contrat et ne ferme pas la porte à une signature en Saudi Pro League. «Une fois le moment venu, nous devrons y faire face», a-t-il déclaré. Une situation à laquelle Manchester City ne s’attendait pas du tout.

Kompany veut tout changer

Vincent Kompany a plusieurs idées en tête pour relancer le club selon le journal Bild. Avec une formation en 4-2-3-1, il pourrait mettre fin à l’hégémonie des ailiers, avec les blessures récurrentes de Kingsley Coman et Serge Gnabry. «Un bouleversement radical», c’est ce qu’a évoqué Max Eberl, directeur sportif du club concernant son effectif. Des grosses stars pourraient partir comme Coman, Gnabry, Mazraoui et Upamecano. Dans le sens des arrivées, on évoque Chris Fuhrich, Xavi Simons, Joao Palhinha, Xaver Schlager, Theo Hernandez et Ian Maatsen. A noter que l’avenir de Joshua Kimmich est toujours incertain.

Laporta se lâche

Dans le Mundo Derpotivo, Joan Laporta explique qu’il voulait déjà Hansi Flick dans ses rangs avant même de faire signer Xavi. Pour la saison prochaine, il a demandé à l’Allemand de se concentrer sur la Masia et de recruter un pivot et un ailier. Laporta s’explique aussi sur le départ de Xavi. Il confirme l’information selon laquelle il a pris la décision du licenciement suite aux propos de Xavi sur les difficultés financières du Barça. Il n’a pas apprécié le fait que Xavi puisse modifier ses demandes pour la saison prochaine. Laporta ouvre tout de même la porte à son désormais ex-entraîneur s’il souhaite revenir dans le futur. Laporta revient également sur l’affaire Negreira où son club a été relaxé. Pour lui, «l’histoire a été changée car s’il y a un club favorisé par l’arbitrage c’est bien Madrid mais pas le barça. C’est une campagne orchestrée contre le Barça».