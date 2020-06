Toni Kroos n'écarte pas l'idée d'une fin de carrière au Real Madrid

Depuis son arrivée en juillet 2014 en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos fait le bonheur du Real Madrid. Le milieu de terrain a su s'imposer et est aujourd'hui un élément incontournable de l'équipe de Zinedine Zidane (33 matches toutes compétitions confondues cette saison, 5 buts, 9 passes décisives). Mais à 30 ans, l'international allemand (96 sélections, 17 buts) doit commencer à penser à son avenir, alors que son contrat avec la Casa Blanca court actuellement jusqu'en 2023. Déjà interrogé sur son avenir il y a quelques semaines, le natif de Greifswald a encore évoqué le sujet récemment dans un entretien accordé à GQ. Et le principal concerné pourrait bien finir sa carrière chez les Merengues.

«Pas vraiment, ce n'est pas mon style (de filer comme certains joueurs en MLS, ndlr). Dans le monde du football, trois ans c'est une période très longue et mon intention est de terminer mon contrat. J'aurai alors 33 ans et j'aurai toutes les options : rester ici, faire autre chose ou terminer ma carrière. Mais je veux terminer ma carrière ici, au Real», a lâché Toni Kroos. Et après avoir raccroché les crampons, l'Allemand aimerait bien rester dans le monde du ballon rond, mais pas en étant entraîneur : «je m'imagine avec un poste dans le football, mais pas vraiment comme entraîneur au plus haut niveau. (...) Mais je m'imagine faire quelque chose au niveau de la jeunesse, en transmettant mon expérience.» Rendez-vous donc dans quelques années pour connaître exactement la suite de sa carrière.