Le Mans annonce l’arrivée de Raul Torrente

Septième recrue pour Le Mans cet été. Nous vous révélions avant-hier que le défenseur espagnol Raul Torrente était sur place afin de s’engager pour une saison avec le promu. C’est désormais chose faite. Le club sarthois a officialisé l’arrivée du joueur de 24 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Dinamo Zagreb.

La suite après cette publicité

«Le Mans FC a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Raul Torrente ! Le défenseur central espagnol de 24 ans rejoint le Club en prêt, avec option d’achat, en provenance du Dinamo Zagreb, champion de Croatie en titre. Raul Torrente devient rapidement titulaire en Croatie et dispute la Ligue des Champions. Il y affronte notamment le Borussia Dortmund, Arsenal et l’AC Milan. Défenseur central gauche (1,93 m), dur sur l’homme et bon relanceur, il vient apporter au groupe de Patrick Videira son expérience du très haut niveau européen», indique Le Mans FC.