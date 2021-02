Karim Benzema souhaite attendre avant de prolonger au Real

Cette saison, et comme depuis de nombreuses précédentes, Karim Benzema tire le Real Madrid vers le haut. Avec 16 buts et 5 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant français continue de briller malgré ses 33 ans. Alors que son contrat prend fin à l’été 2022, les dirigeants merengues penseraient à le prolonger compte tenu de la forme actuelle du joueur, mais l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais souhaiterait attendre de voir s'il est capable de jouer au plus haut niveau encore quelques années, avant de prendre une décision concernant son avenir, selon Marca.

L'international français aura 34 ans au moment où son contrat avec le Real prendra fin, mais tout porte à croire qu'il pourrait encore rendre de très bons services au club de la capitale espagnole, au vu de sa régularité depuis plusieurs saisons et notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018 qui a laissé un vide à Madrid.