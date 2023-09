Le dossier du nouvel entraîneur divise l’OM

La suite après cette publicité

Il y a une semaine, Marcelino a décidé de quitter l’Olympique de Marseille. Recruté cet été pour prendre la succession d’Igor Tudor, le technicien ibérique a été choisi par Pablo Longoria. Le président de l’OM est un bon ami de l’ancien coach de Valence. Cette proximité entre les deux hommes a d’ailleurs été pointée du doigt en interne, où Javier Ribalta n’était pas pour recruter un technicien proche de Longoria. Et ce dernier aurait peut-être dû écouter son acolyte puisque Marcelino n’a pas réussi à imposer son style. Les résultats et le jeu n’ont pas été à la hauteur, surtout lors des qualifications pour la Ligue des champions.

McCourt a envisagé de continuer avec Abardonado

En effet, l’OM a été éliminé par le Panathinaïkos. Critiqué, Marcelino s’en est allé car il n’a pas supporté les menaces proférées à l’encontre de sa direction. Il a peut-être aussi senti le vent tourner puisque Pablo Longoria a émis des doutes à son sujet. Le président s’est demandé s’il ne s’était pas trompé avec lui. Il n’a pas eu le temps de se questionner plus sur son cas puisque l’Espagnol a quitté le club il y a une semaine. Longoria, lui, est resté. Sa première mission sera de trouver un nouveau coach. La Provence révèle que Frank McCourt n’était pas contre continuer avec Pancho Abardonado.

L’homme d’affaires américain en a assez des nombreux changements sur le banc. Il était même prêt à payer 25 000 euros par match puisque Abardonado n’a ni le BEPF, ni la licence A de l’UEFA. Mais a priori il ne restera pas en poste. Outre la défaite face à l’OM, il a aussi des problèmes avec le vestiaire olympien selon L’Équipe. Ses choix et son discours ne passent pas auprès de tous. Pablo Longoria, qui pensait prendre son temps pour trouver un nouveau technicien, va devoir s’activer. Des entraîneurs ont été proposés (Jaime Pacheco, Ruud Van Nistelrooy, Julen Lopetegui ou Roberto Donadoni). Mais Longoria a déjà une idée en tête.

L’OM a des pistes, mais…

Hier, RMC Sport a expliqué que la piste menant à Christophe Galtier a été relancée. Déjà approché l’été dernier, il n’était pas venu. Quelques mois plus tard, le Français, libre et sur le marché, intéresse toujours l’OM. Ce, malgré le fait qu’il ait coaché le PSG. C’est un ancien de la maison et il pourrait remettre le club sur de bons rails. Le Parisien explique qu’il réaliserait un rêve en dirigeant l’OM, même si le contexte actuel le fait réfléchir. En coulisses, Stéphane Tessier et David Friio, qu’il a connu à l’ASSE, poussent en tout cas pour lui. Mais La Provence précise que cette piste ne fait pas l’unanimité auprès des supporters. L’OM compte d’ailleurs en sonder certains avant de se décider.

Plusieurs fans lui reprochent surtout les propos racistes présumés qu’il aurait tenus à Nice. Outre Galtier, qui est la priorité selon nos informations; les pensionnaires de l’Orange Vélodrome explorent d’autres pistes. L’une d’elles mène à Igor Tudor. En effet, La Provence explique que son nom a été cité ce lundi dans les bureaux du club. Il présente l’avantage d’être libre et de bien connaître la maison et les joueurs. Mais aura-t-il envie de revenir ? De plus, la Gazzetta dello Sport explique ce mardi qu’il est la priorité d’Aurelio De Laurentiis pour remplacer Rudi Garcia à Naples en cas de départ. L’OM va devoir mettre les bouchées doubles pour trouver son nouvel homme fort.