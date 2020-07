Liverpool en passe de vendre Dejan Lovren au Zenit

Fraîchement auréolé de son titre de champion d'Angleterre, Dejan Lovren est sur le point de quitter la Mersey et Liverpool. Après six années passées dans le nord de l'Angleterre, l’international croate n'entre plus dans les plans de Jürgen Klopp. Annoncé en partance depuis quelque temps, c'est finalement du côté de la Russie et de Saint-Petersbourg que Lovren va poursuivre sa carrière pour un montant qui devrait atteindre 12 M€.

L'information du prochain départ de l'ex-Gone au Zenit a été révélée par The Times. À 31 ans, le défenseur central va donc découvrir un nouveau championnat. Après l'Olympique Lyonnais ou encore Southampton, le finaliste de la dernière Coupe du Monde va connaître le sixième club professionnel de sa carrière.