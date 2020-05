Pays-Bas : Ronald Koeman donne de ses nouvelles

Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a été hospitalisé d’urgence, dimanche, pour des problèmes cardiaques. Rapidement pris en charge au Centre médical d'Amsterdam, l’homme de 57 ans a été mis hors de danger. L’ancienne légende du FC Barcelonne et de l’Ajax Amsterdam avait pris la tête des Oranjes le 6 février 2018, en remplacement de Dick Advocaat, et les avait mené jusqu'à la phase finale de l'Euro 2020 (finalement reporté en 2021 du fait de l'épidémie du coronavirus).

Alors que le monde du football s'était porté à son chevet, l'entraîneur néerlandais a publié une courte missive sur le site Web de la Fédération des Pays-Bas, en guise de remerciement. «Le week-end dernier a été un peu éprouvant. Pour moi, bien sûr, mais surtout pour ma famille et mes amis. Heureusement, les médecins de l'AMC m'ont rapidement et merveilleusement aidé, ce dont je suis très reconnaissant. Les messages de soutien que j'ai reçu ont été fantastiques. Du monde du football mais aussi de personnes inconnues. Cela m'a beaucoup aidé et j'aimerais remercier tout le monde ! Aujourd'hui, je me sens en bonne santé, comme un poisson dans l'eau», a écrit Ronald Koeman.