Serie A : Monza surprend Naples, la Fiorentina assure contre l’Udinese

Suite de la 35ème journée de la Serie A ce dimanche après-midi. L’AC Monza accueillait le Napoli sur la pelouse d’U-Power Stadium qui est d’ores et déjà assuré de finir champion d’Italie. L’entraîneur Luciano Spalletti avait fait tourner son équipe, laissant sur le banc Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae et Alex Meret. Les Brianzoli en ont ainsi profiter pour renverser les Napolitains (2-0) grâce à des buts de Dany Mota (18e) et Andrea Petagna (54e).

Sur la pelouse d’Artemio Franchi, la Fiorentina affrontait l’Udinese. Et malgré un manque de réalisme criant devant les cages, la Viola a dominé en remportant cette rencontre (2-0) avec une réalisation de Gaetano Castrovilli (7e) puis une dernière de Giacomo Bonaventura (90e+2). Au classement, Monza grimpe à la 9ème position derrière la Fiorentina qui est 8ème. Le Napoli est bien évidemment toujours en tête du championnat italien, tandis que l’Udinese reste dans le ventre mou à la 11ème place.

