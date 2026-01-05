Menu Rechercher
Sofiane Boufal quitte l’Union Saint-Gilloise

Sofiane Boufal avec le Maroc @Maxppp

L’Union Saint-Gilloise et Sofiane Boufal ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord. Le club belge a annoncé la résiliation immédiate du contrat du milieu offensif marocain, initialement valable jusqu’en juin 2026. Boufal se retrouve ainsi libre de tout engagement et peut s’engager avec le club de son choix pour ce mercato hivernal.

Royale Union Saint-Gilloise
Union and Sofiane Boufal part ways by mutual agreement. Good luck in the future, Sofiane! 💛💙
Dans son communiqué, l’Union SG a tenu à remercier le joueur pour son passage sous ses couleurs et lui a souhaité pleine réussite pour la suite de sa carrière. Arrivé en Belgique à l’été 2024, Sofiane Boufal avait perdu sa place de titulaire depuis une blessure musculaire en fin de saison dernière et l’arrivée de David Hubert, en remplacement de Sébastien Pocognoli, désormais coach de Monaco. Le Marocain de 35 ans pourrait animer le mercato d’hiver.

