BL : Dortmund enchaîne face au Werder grâce à Erling Haaland

Cette 29ème journée de Bundesliga continuait ce dimanche avec une affiche entre le Borussia Dortmund, 6ème avant le coup d’envoi, et le Werder Brême, 13ème. L’objectif pour le BvB est simple pour cette fin de saison, remporter le maximum de matches pour encore croire au Top 4 et à une possible qualification en Ligue des Champions. Pour le Werder, le maintien dans l’élite du football allemand n’est pas encore validé et il fallait donc revenir du Signal Iduna Park avec au moins un point pour sortir de cette série noire de 4 défaites consécutives en championnat.

En première période, Rashica ouvrait le score pour le Werder. Mais le BvB réagissait par l’intermédiaire de Reyna qui égalisait (29e), avant que Haaland ne vienne inscrire son nom sur le tableau d’affichage. D’abord sur penalty (34e), le Norvégien inscrivait un second but quelques instants plus tard (38e) et s’offrait un doublé éclair. 3-1 à la mi-temps pour l’équipe Edin Terzic. En seconde période, les partenaires de Marco Reus voyaient leur succès être validé après ce but de Hummels en fin de match (87e). Victoire du Borussia Dortmund qui enchaîne un deuxième succès consécutif après celle face à Stuttgart la semaine dernière. Un succès qui replace les Jaunes et Noirs à la 5ème place, devant le Bayer Leverkusen.

