PSG : Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2022

Kylian Mbappé, tout comme Neymar, est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017. Ils ont tous deux signé un contrat de cinq années avec le club de la capitale et n'ont pas prolongé depuis. Ils vont donc se retrouver libres à l'été 2022 et le Paris SG tente tout depuis un long moment pour prolonger ses deux stars. S'ils n'y parviennent pas, les dirigeants de l'écurie hexagonale vont devoir se résoudre à les laisser partir l'été prochain, sinon quoi ils partiront libres l'été d'après.

Mais les discussions semblent aller dans le bon sens. Notamment pour le Brésilien. L'inquiétude concernait plutôt l'international français, champion du monde en 2018. En effet, le natif de Bondy ne donnait pas vraiment de tendance quant à ses intentions, que ce soit pour prolonger son bail chez les champions de France en titre ou pour son attirance vers un autre club (Liverpool, Real Madrid). À la veille d'affronter le FC Barcelone, en huitièmes de finale de Ligue des Champions, on en sait un peu plus.

Mbappé un an de plus

Et ce timing de l'information et sa provenance ont quand même de quoi étonner. Selon le média espagnol Sport, qui l'indique sur sa Une ce lundi matin, Kylian Mbappé, 22 ans, va rester au Paris SG l'année prochaine et ne pas forcer un départ l'été prochain. Récemment, on évoquait un bail de longue durée, mais visiblement, il n'en sera rien. On sait juste que le Français a expliqué au Paris SG qu'il allait rester la saison prochaine et qu'il n'avait donné son accord à aucun autre club.

Que doit-on comprendre avec cette information ? C'est qu'il ne veut pas partir cet été, il pourrait considérer que c'est trop tôt et plutôt tenter une nouvelle aventure en 2022, tout en rapportant de l'argent au club parisien, s'il prolongeait d'au moins un an ? Le Real Madrid et Liverpool, qui semblaient en avoir fait une priorité, même pour 2022, doivent voir ça d'un œil amusé et surtout plein d'espoir. Mbappé pourrait bien débarquer libre.