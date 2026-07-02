Belgique-Sénégal : Rudi Garcia explique ses propos polémiques sur Pape Thiaw

Rudi Garcia a beaucoup fait parler de lui après la qualification de la Belgique face au Sénégal (3-2). Le sélectionneur des Diables Rouges s’est en effet permis de critiquer le coaching de Pape Thiaw (qui lui a répondu). «On connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi que vers 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça, parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont fait à 2-1, le match a changé d’âme.» Relancé sur ses propos en conférence de presse par un journaliste sénégalais, le technicien français a fait un rétropédalage.

La suite après cette publicité

« Non, non, je n’ai pas dit ça. Vous vous trompez de déclaration. J’ai dit que, quand on mène, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Donc nous on a poussé, eux, ils ont reculé. Et en fait, si on n’avait pas marqué le 2-1, je pense qu’on ne serait jamais revenu. Mais quand le troisième but d’un match est marqué par une équipe et que ça fait 2-1, le match change d’âme, comme on dit en français. Et le positif vient du côté belge et le négatif vient du côté sénégalais. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour nous et c’est ce qui nous a permis d’égaliser avant la fin du temps réglementaire. Après, franchement, en prolongation, c’était comme deux boxeurs. Les équipes ont répondu coup pour coup. Après, je pense que le penalty est justifié et qu’on gagne évidemment là-dessus. Après, puisque vous êtes de la presse sénégalaise, le Sénégal méritait autant que nous de passer. Mais on est assez content que ce soit nous parce qu’on est revenu de loin. »