Sénégal - Maroc : Bixente Lizarazu enrage contre la CAF

Déchu de son titre de champion d’Afrique par la Confédération africaine de football, le Sénégal espère désormais obtenir gain de cause auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Mais pour Bixente Lizarazu, cette affaire n’aurait jamais dû en arriver jusque-là. Dans Téléfoot, le champion du monde 98 a pointé du doigt la décision de la CAF de priver les Sénégalais de leur titre, deux mois après.

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« C’est surprenant, on vient d’enlever la CAN au Sénégal, j’ai été surpris, je trouve que c’est très contestable, problématique. Pour moi, l’autorité suprême, c’est l’arbitre. Et sur le plan sportif, le Sénégal a gagné, a mérité sa victoire, et l’arbitre a décidé que c’était le résultat. Donc pourquoi le remettre en question et surtout deux mois après », a-t-il expliqué sur TF1 ce dimanche matin.