Ligue 1

OL - PSG : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp
Lyon PSG
Ce dimanche, c’est la 12e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ruben Kluivert, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Tanner Tessmann et Tyler Morton. Devant, Rachid Ghezzal est accompagné par Ainsley Maitland-Niles, Khalis Merah et Afonso Moreira.

De leur côté, les Parisiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Warren Zaïre-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Joao Neves et Fabian Ruiz composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. En pointe, Senny Mayulu est soutenu par Kang-in Lee et Khvicha Kvaratskhelia.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Maitland-Niles, Merah, Moreira - Ghezzal

Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Mayulu, Kvaratskhelia

Ligue 1
Lyon
PSG

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
PSG Logo Paris Saint-Germain
