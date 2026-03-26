Un grand d’Europe veut Moussa Diaby

Il est probable que le tonnerre gronde en Italie. Alors que le départ de Mohamed Salah à Liverpool a été officiellement annoncé, celui-ci pourrait avoir des répercussions inattendues sur le marché des transferts cet été. En effet, l’attaquant des Reds de 33 ans se rapprocherait d’un départ vers l’Arabie saoudite, notamment à Al-Ittihad. Les dirigeants seraient prêts à lui offrir un contrat très honorable. Or, une telle arrivée obligerait la formation saoudienne à libérer une place dans son groupe. Et comme le rapporte le Corriere dello Sport, un ancien joueur de l’Équipe de France pourrait quitter le club : Moussa Diaby (26 ans).

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Dans ce contexte, juteux pour Salah, délicat pour Diaby, l’Inter Milan pourrait profiter du départ de l’ancien tricolore. Pour rappel, les Nerazzurri s’intéressent depuis quelque temps à l’attaquant. Déjà proche de rejoindre l’actuel leader du championnat lors du dernier mercato hivernal, Diaby correspondrait désormais parfaitement au profil recherché pour dynamiser le secteur offensif de la troupe à Cristian Chivu. Grâce à sa vitesse, sa capacité de percussion ainsi que son expérience, cet apport ferait du bien aux Italiens. Reste à savoir si la direction saoudienne prendra la décision de s’en séparer.