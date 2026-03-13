Olivier Létang ne lâche pas pour le report d’OM-LOSC

C’est l’un des grands sujets du moment en Ligue 1. Avec les municipales et la Ligue des Champions, plusieurs matches sont reportés pour des raisons différentes. Du côté de Marseille, le match de dimanche prochain face à Lille a été avancé à 17h15 au lieu de 20h45. Une décision prise par la LFP pour éviter d’éventuels débordements sur la Canebière après les résultats des municipales. En ce sens, tout est déjà calé au niveau de la Ligue et du diffuseur pour que le match se tienne dimanche prochain en fin d’après-midi et trois heures avant les résultats des élections. Pour autant, Olivier Létang s’interroge. Pourquoi vouloir avancer le match alors que le scrutin aura livré son verdict à la fin du match et que les problèmes de sécurité pourraient être encore plus difficiles à gérer après la rencontre ? Alors que sa demande de report vers le 21 ou le 22 avril a été rejetée par la LFP, le président lillois n’en démord pas. Comme révélé dans L’Equipe, le boss des Dogues espère toujours un report et a demandé à la Ligue d’analyser cette perspective en étant plus rationnelle :

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«Le match contre Marseille n’a pas pu être fixé à 20h45 malgré le souhait du diffuseur, Ligue 1+, et de la Ligue de football professionnel, car les autorités compétentes ont considéré qu’il y avait des risques trop importants en termes de sécurité. OK, c’est la position des services de l’État. Ma position à moi est de dire qu’en jouant à 17h15, notre délégation va sortir du stade entre 20h30 et 21 heures. Les premières estimations (des élections municipales) sont communiquées vers 18h ou 19h.À 20h30, tout le monde saura quel est le résultat. Donc, si ce n’est pas moi, si ce n’est pas vous, mais la Préfecture de police qui dit qu’il est trop dangereux de jouer à 20h45, pourquoi notre délégation serait plus en sécurité en sortant à ce moment-là ? C’est pour cette raison que j’ai fait une demande de report de ce match, en amont, au conseil d’administration de la LFP qui l’a refusée. (…) La Ligue nous avait dit que reporter le match serait difficile à cause du calendrier. Mais l’élimination de Marseille fait qu’il y a des dates disponibles. Encore une fois, il faut être rationnel. Si on ne peut pas jouer à 20h45 parce que c’est trop dangereux, pourquoi jouer à 17h15 et nous faire sortir au moment où ça va être plus chaud ?» Voilà qui est dit.