Ligue 1
Un jeune gardien du SCO tout proche de Manchester City
@Maxppp
Angers est sur le point de perdre l’un de ses grands espoirs. D’après les informations du Parisien, le jeune Max-Edgar Chabot (18 ans) a refusé le contrat professionnel proposé par son club formateur. Le gardien de l’équipe de France U18 (2 sélections) est courtisé par Manchester City.
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Sauf retournement de situation, il devrait s’engager auprès du club anglais. Pour le moment, il n’existe pas d’accord entre les parties mais les négociations sont «en bonne voie», assure le média. Une issue positive est attendue dans les prochains jours.
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