Espoirs : Ethan Mbappé et Senny Mayulu quittent le rassemblement

Les Bleuets perdent deux joueurs pour la suite de leur rassemblement. Blessés mardi lors de la victoire contre l’Estonie (2-0), Ethan Mbappé et Senny Mayulu ont officiellement déclaré forfait pour les prochaines rencontres face au Luxembourg et à la Suisse. « En accord avec les staffs médicaux de la sélection et des deux clubs, ils rejoindront leur club ce soir et passeront des examens complémentaires qui permettront de déterminer la durée de leur indisponibilité », a annoncé l’équipe de France dans un communiqué. Pour pallier ces absences, Gérald Baticle a décidé de rappeler le Nantais Dehmaine Tabibou, attendu dans la soirée à Clairefontaine.

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Titularisé pour la première fois avec les Espoirs, Ethan Mbappé n’aura passé qu’une douzaine de minutes sur la pelouse en Estonie. Le joueur de Lille a reçu un coup à la cheville en tentant de centrer avant d’être remplacé par Jean-Mattéo Bahoya. Une blessure survenue seulement quatre jours après celle de son frère Kylian, touché au genou gauche avec les A en Turquie. Senny Mayulu n’a pas davantage été épargné : le milieu du PSG a lui aussi dû quitter prématurément la rencontre, cédant sa place à Noé Lebreton à la 41e minute.