Barça : Hansi Flick envoie déjà un message fort à José Mourinho

Hansi Flick et le Barça ont terminé la saison sur une défaite à Mestalla face à Valence (3-1), un match marqué par plusieurs erreurs de son équipe selon ses propres mots. Malgré ce revers, l’entraîneur du FC Barcelone a relativisé la situation, rappelant que les objectifs étaient globalement atteints et que le groupe allait désormais basculer sur la Coupe du Monde avant de reprendre le travail la saison prochaine.

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Interrogé en conférence de presse sur la perspective de retrouver José Mourinho sur le banc du Real Madrid, le technicien allemand a répondu sans détour. À la question « êtes-vous prêt pour Mourinho ? », Flick a simplement lancé : « bien sûr. Pourquoi pas ? C’est l’entraîneur adverse, et je suis toujours prêt à affronter n’importe qui. » Une réponse calme et mesurée, fidèle à son discours, alors que la saison prochaine s’annonce déjà comme un nouveau duel à distance avec le Real Madrid.