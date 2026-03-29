Le FC Barcelone a lâché une offre surprenante à Robert Lewandowski

Mais où jouera Robert Lewandowski l’année prochaine ? Malgré une gestion plus mesurée de son temps de jeu, l’attaquant polonais continue d’afficher un rendement de 16 buts et 3 passes décisives en 37 rencontres cette saison, du haut de ses 37 ans. Mais alors que le FC Barcelone souhaite signer un renfort offensif de taille l’été prochain et alors que le nom de Julian Alvarez est sur toutes les lignes de la presse catalane, l’attaquant polonais était grandement pressenti au départ.

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Plusieurs clubs, dont la Juventus et l’AC Milan, se montrent intéressés, tout comme certaines équipes de Major League Soccer, notamment le Chicago Fire ou l’Arabie saoudite. Mais d’après Sport, la donne aurait maintenant changé. La direction sportive catalane prépare une offre de prolongation d’un an, avec un salaire fixe revu à la baisse mais compensé par des primes variables. Toutefois, la décision finale reviendra au joueur, qui attend notamment un échange décisif avec Hansi Flick afin de clarifier son rôle dans le projet.

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Le Barça prêt à sacrifier un joueur

Le dossier serait toutefois géré avec sérénité, puisque Robert Lewandowski est parfaitement conscient des enjeux. Son agent, Pini Zahavi, entretient d’excellentes relations avec le club catalan et représente également Hansi Flick. Le buteur polonais a demandé un délai de réflexion pour prendre sa décision, mais une réponse est attendue d’ici fin avril ou début mai. Le Barça souhaite en effet anticiper pour pouvoir s’adapter à toutes les éventualités selon le choix final du buteur.

Sur le plan économique, la concurrence s’annonce rude et l’idée d’un départ semblait plus à l’ordre du jour pour le buteur qui sera libre de tout contrat cet été. Malgré tout, Robert Lewandowski privilégie avant tout le projet sportif. Il est prêt à accepter un rôle moins central et avec une baisse salariale si le club recrute un nouvel avant-centre, avec Julián Álvarez comme cible prioritaire. Dans ce scénario, l’avenir de Ferran Torres pourrait être remis en question, la direction estimant que trois profils offensifs similaires seraient difficiles à gérer. En clair, Robert Lewandowski va peser sur le mercato estival du Barça.