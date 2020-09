Manchester City : Alaba ou Tagliafico en cas de départ de Zinchenko ?

Où s’arrêtera Manchester City ? Après avoir dépensé pas moins de 113 M€ cumulés pour ses deux nouveaux défenseurs centraux que sont Nathan Aké et plus récemment Ruben Dias, les Citizens ne seraient pas près de s’arrêter en si bon chemin. Selon les dires du Telegraph, le club mancunien chercherait à anticiper un possible départ d’Oleksandr Zinchenko et ciblerait deux latéraux de choix. Si Zinchenko a refusé une offre du Betis après avoir choisi de rester à Manchester pour tenter de s’imposer dans le onze titulaire, cela n’aurait pas empêché les dirigeants des Skyblues de lui faire comprendre qu’ils ne comptent plus sur lui.

Pour le remplacer, les noms de David Alaba (28 ans, Bayern) et Nicolas Tagliafico (28 ans, Ajax) sont évoqués. Si pour le moment aucune offre n’a été transmise, cela ne devrait plus tarder lorsque l’on sait à quel point Guardiola apprécie le profil d’Alaba qu’il souhaite enrôler depuis son arrivée sur le banc des Citizens.