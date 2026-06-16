CdM 2026 : deux joueurs iraniens ont été bloqués à la frontière américaine

Dans cette Coupe du Monde, le passage des frontières américaines vire au casse-tête pour la sélection d’Iran. Déjà ralentis à l’aller pour disputer leur premier match, les Iraniens ont de nouveau subi de longs contrôles à l’aéroport de Los Angeles après leur match face à la Nouvelle-Zélande (2-2). Selon la fédération iranienne, ce retard "injustifié" a bloqué le départ de tout le convoi de l’équipe nationale, qui devait s’envoler vers Tijuana, où se trouve son camp de base en raison du conflit entre l’Iran et les Etats-Unis.

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Ces contrôles renforcés ciblent deux cadres de l’équipe : le coéquipier Saeed Al-Hawie et surtout le capitaine et star de la sélection, Mehdi Taremi. Alors que le reste du groupe a déjà pu embarquer, les deux joueurs sont restés bloqués pour finaliser leurs formalités de sortie, poussant la fédération à entamer des démarches d’urgence pour régler la situation.