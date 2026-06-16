Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

CdM 2026 : deux joueurs iraniens ont été bloqués à la frontière américaine

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Iran @Maxppp
Iran 2-2 Nouv.-Zélande

Dans cette Coupe du Monde, le passage des frontières américaines vire au casse-tête pour la sélection d’Iran. Déjà ralentis à l’aller pour disputer leur premier match, les Iraniens ont de nouveau subi de longs contrôles à l’aéroport de Los Angeles après leur match face à la Nouvelle-Zélande (2-2). Selon la fédération iranienne, ce retard "injustifié" a bloqué le départ de tout le convoi de l’équipe nationale, qui devait s’envoler vers Tijuana, où se trouve son camp de base en raison du conflit entre l’Iran et les Etats-Unis.

La suite après cette publicité

Ces contrôles renforcés ciblent deux cadres de l’équipe : le coéquipier Saeed Al-Hawie et surtout le capitaine et star de la sélection, Mehdi Taremi. Alors que le reste du groupe a déjà pu embarquer, les deux joueurs sont restés bloqués pour finaliser leurs formalités de sortie, poussant la fédération à entamer des démarches d’urgence pour régler la situation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Iran
Mehdi Taremi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Iran Flag Iran
Mehdi Taremi Mehdi Taremi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier