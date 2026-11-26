Ousmane Dembélé a profité de son entrée face à l’AS Roma (2-2) pour enrichir un peu plus son histoire avec le PSG. Entré en jeu à la 59e minute, le Ballon d’Or 2025 a rapidement fait parler son talent en transformant un penalty à la 62e minute. Une réalisation qui lui permet de devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire du club en Ligue des Champions, avec désormais 22 buts en 43 rencontres.

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L’international français rejoint ainsi Neymar, qui avait inscrit le même nombre de buts en 41 matches sous les couleurs parisiennes. Seuls Edinson Cavani (30 buts) et Kylian Mbappé (42 buts) font mieux que lui dans ce classement historique. Une nouvelle statistique de prestige pour Dembélé, qui confirme son importance dans l’histoire européenne du PSG.