Coupe du Monde 2026 : après avoir mené 2-0, le Sénégal s’écroule et sort face à la Belgique en prolongations

«Un nouveau tournoi débute», a inlassablement répété Pape Thiaw ces derniers jours suite à la qualification de justesse du Sénégal pour les 16es de finale de Coupe du Monde. À l’inverse du premier tournoi, ses joueurs l’ont pris par le bon bout mais l’ont terminé totalement en vrille. Au terme d’un match qu’ils auraient dû plier sereinement après avoir mené 2-0 jusqu’à la 85e minute, les Lions de la Téranga ont été cruellement éliminés par les Belges, gâtée par leur fébrilité (3-2 en prolongations). Privés d’Edouard Mendy, toujours blessé au genou et remplacé par Mory Diaw, les hommes de Pape Thiaw avaient pourtant abordé cette rencontre sans complexe mais avec l’assurance d’un finaliste de CAN, conscient de ses forces.

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Une avance de deux buts n’aurait même pas été choquante au regard de leur domination, matérialisée dès la 13e minute par cette énorme occasion d’Ismaïla Sarr. L’attaquant de Crystal Palace voyait Thibaut Courtois se trouer et lui offrir le ballon face au but vide, mais en bout de course, l’ancien Marseillais trouvait le poteau. Les Sénégalais allaient être récompensés de leurs intentions dix minutes plus tard grâce à Habib Diarra. Sarr trouvait le poteau de la tête sur un centre de Mané, et l’ex-Strasbourgeois, opportuniste, concluait (25e, 0-1). Il devenait le premier buteur du Sénégal en phase finale de Coupe du Monde depuis 2002. La pression sénégalaise s’intensifiait sur la cage belge, les finalistes de la dernière CAN pénétraient dans la défense belge à leur guise, et Mechele faisait craindre le pire sur chaque ballon.

Le Sénégal a relancé la Belgique qui n’en demandait pas autant

La plus grosse situation belge de la première période venait des pieds de De Cuyper avant la pause. Le Belge déclenchait une magnifique frappe enroulée du pied droit mais Mory Diaw s’employait magnifiquement. Une parade qui n’allait pas vraiment traduire l’ensemble de sa performance. Toujours est-il que les Sénégalais faisaient le break grâce à Ismaïla Sarr, et surtout de quelle manière (51e, 0-2) ! Moussa Niakhaté trouvait l’ancien Marseillais sur une ouverture téléguidée de plus de 50 mètres et fusillait Courtois d’une reprise de volée pour s’offrir, comme Haaland et Kane, un quatrième but dans la compétition (51e, 0-2). Fidèles à leurs errements défensifs du début de match, Mechele et Theate étaient complètement dépassés dans leur dos.

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Dans les rangs belges, la nervosité gagnait les esprits, Trossard et Tielemans se prenant le bec au moment de la pause fraîcheur. Fourmillant sur son banc et confronté à un problème insoluble, Rudi Garcia se lançait dans une série de changements en sortant De Bruyne et Doku. Il ne le savait pas encore, mais son coaching allait changer l’histoire de cette rencontre. Lukebakio jetait un premier froid sur une frappe enroulée (78e), tandis que Lukaku, entré à la pause, réduisait l’écart en coupant un centre de Meunier au premier poteau (86e, 1-2). La révolte était sonnée, les Sénégalais aussi puisqu’ils allaient concéder ce qui était encore inconcevable cinq minutes plus tôt. Sur un centre de Trossard, Diaw se trouait complètement et Tielemans égalisait pour envoyer son pays en prolongations (89e, 2-2). Après s’être chauffés, les deux coéquipiers se rabibochaient dans une étreinte.

Lamine Camara et Mory Diaw fautifs, les entrants belges ont tout changé

Les Belges, requinqués et relancés par leurs adversaires, prenaient enfin le contrôle du match. Lukaku inspirait la crainte à chaque ballon joué dans ses pieds, tandis que Mbaye, entré à la place d’un Iliman Nidaye très décevant, créait de l’incertitude sur chaque accélération. Sa reprise du gauche ne passait pas loin non plus sur un centre du gamin du Bayern, Sapoko Ndiaye (109e). Mais la plus grosse occasion était belge, et elle sonnait comme l’effondrement sénégalais. Lukebakio fracassait la barre sur un très bon centre de Diego Moreira, mais au premier poteau, Tielemans était fauché par un Lamine Camara en grande difficulté. Après visionnage du VAR, l’arbitre accordait un penalty aux Belges. Il allait finalement être transformé par Tielemans, décidément le héros de cette rencontre (120+5e). C’est sur cette note et au bout d’un suspense insoutenable que la Belgique rallie les 1/8es de finale de Coupe du Monde. Les Diables Rouges défieront le vainqueur d’Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine. Le Sénégal n’a plus que ses yeux pour pleurer.